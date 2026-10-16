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Economia

Dia do comerciário: veja o que abre e fecha na segunda-feira (19)

Lojas do Centro terão abertura facultativa e shoppings funcionarão com horário especial

Isabella Raquel Fabricio e Silva

Publicado: 16/10/2026 às 11:21

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Comércio do Centro do Recife/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Comércio do Centro do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Na próxima segunda-feira (19), dia do comerciário, as lojas do Centro do Recife abrirão de maneira facultativa, ou seja, cada estabelecimento define se abre e como será o seu horário de funcionamento.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), a definição ocorreu após negociação com o sindicato da categoria. Já as lojas de shopping centers da Região Metropolitana do Recife vão operar com horário especial.

Confira abaixo o horário de funcionamento dos centro comerciais:

Recife
Shopping Center Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h;
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - fechado
Shopping ETC - lojas fechadas e praça de alimentação abre das 12h às 18h

Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe
Camará Shopping - Lojas: Fechadas. Praça da alimentação das 12h às 21h.

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - Lojas fechadas e praça de alimentação abre das 12h às 20h.

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h

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