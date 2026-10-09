Porto do Recife prevê ampliar operações a partir de 2027 com investimentos em infraestrutura (Acervo/Porto do Recife)

O Porto do Recife prevê ampliar a movimentação de cargas a partir de 2027 com investimentos em infraestrutura, segurança e atração de novos negócios. Entre as intervenções em andamento está a dragagem dos canais de acesso, que recebeu R$ 93,4 milhões em recursos federais e deve aumentar a profundidade para 12 metros, ampliando a capacidade operacional do terminal.

O planejamento também inclui a renovação do sistema de defensas, com investimento de R$ 15 milhões, a contratação de um novo sistema de combate a incêndio e a implantação de medidas de segurança, como videomonitoramento e controle de acesso. O porto também prepara projetos para serviços de manutenção e revitalização, além de drenagem e pavimentação das vias internas.

As ações integram o Plano Anual de Negócios de 2026, que estabelece as prioridades para a infraestrutura e a operação do terminal. A expectativa da gestão é converter as melhorias estruturais em aumento da movimentação de cargas e das receitas, mesmo diante das oscilações nos custos do transporte marítimo e do cenário internacional.

Segundo o diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, o planejamento busca preparar o terminal para ampliar as atividades nos próximos anos. “Estamos prontos para, já a partir de 2027 e nos próximos anos, crescermos em volume de cargas, movimentação portuária, operações turísticas e atração de novos negócios”, afirmou.

Expansão e novos negócios

Além das intervenções na infraestrutura, o Porto do Recife aposta na atração de novos clientes e na ampliação de segmentos de atuação. Uma das iniciativas é a implantação de um terminal de grãos na área REC08, arrematada pelo grupo LiquiPort Terminal Portuário.

O projeto prevê investimento superior a R$ 50 milhões para a instalação de uma estrutura voltada à movimentação de grãos, com foco no fornecimento de malte e cevada ao polo cervejeiro de Pernambuco. A iniciativa busca atender à demanda do setor e ampliar a participação do porto nesse mercado.

A estratégia também envolve a otimização das operações nos berços de atracação e a busca por novas oportunidades comerciais. A renovação do convênio de delegação de competências entre os governos federal e estadual, assinada neste ano, integra o conjunto de medidas para manter o modelo de gestão estadualizada do terminal.

