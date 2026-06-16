Comércio em Pernambuco cresce 9,4% no acumulado do ano e fica acima da média nacional

Quando comparado abril de 2026 ao mesmo mês do ano passado, o comércio em Pernambuco cresceu 5,4%, chegando a alcançar a terceira maior alta do país (Foto: Allan Torres/SDEC)

Pernambuco registrou a maior alta do comércio varejista ampliado do país nos quatro primeiros meses do ano. De janeiro a abril, o estado cresceu 9,4% no setor e ficou cinco vezes acima da média nacional (1,8%). Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta terça-feira (16). Entre os setores que impulsionam o resultado estão hipermercados e supermercados com alta acumulada de 56%.

O resultado no ano representa o fortalecimento da atividade econômica pernambucana no setor. Quando comparado abril de 2026 ao mesmo mês do ano passado, o comércio em Pernambuco cresceu 5,4%, chegando a alcançar a terceira maior alta do país.

Outros segmentos que também registraram alta no acumulado do ano foram os de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que cresceu 30,8% no ano. Também registraram alta os setores de livros, jornais, revistas e papelaria (37,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (29,7%) e móveis (20,2%).

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, o resultado reforça a confiança dos consumidores e investidores na economia do estado. “Pernambuco vive um momento de forte dinamismo econômico. Liderar o crescimento do comércio no Brasil mostra que as políticas de estímulo ao ambiente de negócios, geração de emprego e atração de investimentos estão produzindo resultados concretos”, destacou.

Pernambuco registrou ainda posição de destaque em relação ao cenário nacional no volume de vendas. Enquanto o Brasil registrou recuo de 0,7% no volume na passagem de março para abril, considerando o ajuste sazonal, o estado cresceu 0,3%, um dos melhores resultados do país.

Abertura de empresas

O estado também alcançou bons resultados na dinâmica de geração de empresas. Em abril, o estado registrou a abertura de 13.799 empresas, o quarto maior número da série histórica iniciada em 2010, além do saldo positivo de 6.067 novas empresas, resultado da diferença entre empresas abertas e fechadas.