Previsão de crescimento do PIB de 2026 segue em 1,85%
O crescimento esperado pelo mercado está próximo ao previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre
Publicado: 13/10/2026 às 09:32
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 permaneceu em 1,40% (© MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL/ARQUIVO)
A mediana das previsões do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 seguiu em 1,85%. Um mês antes, era de 1,89%. Considerando apenas as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa oscilou de 1,83% para 1,81%.
O crescimento esperado pelo mercado está próximo ao previsto pelo Banco Central, de 1,8%, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre.
A mediana do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2027 permaneceu em 1,40%. Levando em conta apenas as 35 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu de 1,40% para 1,35%.
A mediana para o crescimento do PIB de 2028 oscilou de 1,81% para 1,83%. Há um mês, era de 1,87%. Para 2029, permaneceu em 2,00% pela 82ª semana seguida.
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