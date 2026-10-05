Balanço da Emlurb considera material recolhido nas ruas e resíduos provenientes das bases de bandeiras no sábado (3) e no domingo (4); MPE havia recomendado medidas contra o derrame de santinhos

Mais de 119 toneladas de resíduos eleitorais são recolhidos no Recife após o primeiro turno (Foto: Paulo Matheus/Esp. DP)

Mais de 119 toneladas de resíduos foram recolhidas durante a operação especial de limpeza montada para o primeiro turno das Eleições 2026 no Recife. Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), foram retiradas 47,1 toneladas de resíduos sólidos das ações de limpeza e outras 72,87 toneladas de materiais provenientes das bases de bandeiras, considerando os trabalhos realizados no sábado (3) e no domingo (4), dia da votação.

De acordo com a Prefeitura do Recife, a operação começou no sábado e foi reforçada no domingo, com 453 ajudantes de limpeza, 17 caminhões compactadores e satélites, seis caminhões carroceria, dois caminhões-caçamba, 25 sopradores e sugadores e 31 profissionais de fiscalização.

Os trabalhos continuam nesta segunda (5) e terça-feira (6), com 453 trabalhadores por dia, além do reforço de veículos, equipamentos de limpeza e equipes de fiscalização.

MPE já havia recomendado medidas

Antes do primeiro turno, o Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou a prefeituras, empresas de limpeza urbana, partidos, federações, coligações e candidatos que adotassem medidas para evitar o derrame de “santinhos” nas proximidades dos locais de votação.

A recomendação citou o artigo 37 da Lei nº 9.504/1997, que prevê multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil para a propaganda eleitoral irregular. Segundo o MPE, além de sujar as vias públicas e gerar custo adicional de limpeza para os municípios, a prática pode desequilibrar a disputa eleitoral. No dia da votação, o derrame de material também pode configurar crime eleitoral.

As prefeituras foram orientadas a ter um plano de limpeza específico para o pleito. Antes da retirada dos materiais, as equipes deveriam fotografar o que fosse encontrado e guardar amostras das propagandas de cada candidatura para eventual encaminhamento à autoridade policial ou à Promotoria Eleitoral.

Partidos e candidatos também foram orientados a encerrar a distribuição de material às 22h da véspera da eleição e a orientar apoiadores a não realizar o derrame de propaganda. As recomendações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do MPPE.

