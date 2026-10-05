Mediana das projeções para o IPCA de 2026 sobe de 4,99% para 5 01% no Focus do BC

Dinheiro. Cédulas e moedas brasileiras (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A mediana das estimativas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu de 4,99% para 5,01% - 0,51 ponto porcentual acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 41 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana passou de 5,08% para 5,07%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 caiu de 4,31% para 4,30%. Um mês antes, era de 4,29%. Considerando apenas as 41 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, permaneceu em 4,30%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 seguiu em 3,80% pela décima semana seguida. Para 2029, subiu de 3,50% para 3,51%, depois de se manter estável por 56 semanas.

O Banco Central projeta alta de 5,2% para o IPCA em 2026 e 3,9% em 2027. As estimativas constam no comunicado da reunião de setembro do Comitê de Política Monetária (Copom). O colegiado projeta a inflação acumulada em 3,2% em 12 meses no primeiro trimestre de 2028, atual horizonte relevante da política monetária.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.