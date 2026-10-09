IPCA em setembro fica em 0,82%, valor acima do esperado
Mediana das estimativas do mercado previa alta entre 0,57% a 0,83% para o índice; Habitação registrou a maior alta e impacto (2,31% e 0,35 p.p.), seguido de transportes (0,89%) e alimentação e bebidas (0,83%)
Publicado: 09/10/2026 às 09:43
Com o resultado, o IPCA termina o ano dentro da meta do governo, de até 4,5% no acumulado de 12 meses (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro ficou em 0,82%, 1,14 ponto porcentual (p.p.) acima da queda de 0,32% registrada em agosto, divulgou nesta sexta-feira (9), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou acima do esperado. Segundo a mediana das estimativas do mercado, o IPCA de setembro deveria acelerar para 0,76%. As projeções, todas de alta, iam de 0,57% a 0,83%.
A saída do bônus de Itaipu na conta de energia e a recomposição dos preços de alimentos sustentaram a alta do índice.
No ano, o IPCA acumula alta de 3,95% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,58%, acima dos 4,22% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2025, a variação havia sido de 0,48%.
Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram variação positiva em setembro. Habitação registrou a maior alta e impacto (2,31% e 0,35 p.p.), seguido de transportes (0,89%) e alimentação e bebidas (0,83%).
- Com máxima histórica, Ibovespa chega aos 209 mil pontos; veja o que diz economista
- Mediana das projeções para o IPCA de 2026 sobe de 4,99% para 5 01% no Focus do BC
- Entenda aumento da conta de água previsto no contrato de concessão da Compesa
- Inflação semanal da FGV sobe 0,67% no fim de setembro e supera as projeções
- IGP-M volta a subir em setembro e acumula alta de 3,34% em 12 meses