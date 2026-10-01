Reajuste na conta da Compesa pode ocorrer em novembro, segundo contrato da concessão

Tanto a questão do prazo quanto do índice de reajuste estão previstos no documento firmado entre a concessionária e o governo de Pernambuco

Novo aumento pode chegar a 15%, com base na inflação do ano (Foto: Reprodução)

Assinado pelo governo do estado, o contrato de concessão da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) prevê, para o próximo mês de novembro, o primeiro reajuste na conta paga pelos consumidores desde então. O percentual previsto fica em torno de 15%.

Tanto a questão do prazo quanto do índice de reajuste estão previstos no contrato. Na área que trata de reajuste de tarifas, está colocado que “todos os reajustes das tarifas, incluindo o primeiro, serão homologados em novembro de cada ano”.

Além disso, em outro item, está determinado que o “o primeiro reajuste tarifário deverá incluir toda a variação inflacionária acumulada desde setembro de 2023, calculada com base no IPCA. Levando em conta os percentuais inflacionários calculados pelo IBGE no acumulado de setembro de 2023 ao mesmo mês deste ano, o percentual fica em 14,71%.

Vale ressaltar que, neste período que servirá como base para calcular o aumento, as tarifas da Compesa já tinham passado por um reajuste. Em abril de 2025, houve uma alta de 9,98%. Antes disso, em abril de 2023, as contas foram reajustadas em 11,21%.

O reajuste foi tema de debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco. Procuradas, a Compesa e a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) - que homologa os aumentos da companhia - não se posicionaram.

