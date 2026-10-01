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Economia
EM PAUTA

Cade julga operação entre Azul e American Airlines na próxima quarta-feira (7)

As companhias pediram ao órgão antitruste que a análise fosse pautada em caráter prioritário

Nilton Vilanova

Publicado: 01/10/2026 às 16:00

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Cinco processos estao na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira (7) do Cade, incluindo a operação entre a Azul e a American Airlines/Azul/Divulgação

Cinco processos estao na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira (7) do Cade, incluindo a operação entre a Azul e a American Airlines (Azul/Divulgação)

O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem cinco processos na pauta de julgamentos da próxima quarta-feira (7), incluindo a operação entre a Azul e a American Airlines.

As companhias pediram ao órgão antitruste que a análise fosse pautada em caráter prioritário, com manutenção da decisão de aprovação da Superintendência-Geral (SG), "tendo em vista o papel da operação na reestruturação em curso da Azul".

Na pauta do Cade retorna o processo sobre o suposto cartel que fraudou a licitação para a ampliação do edifício Conjunto Pituba locado como sede administrativa da Petrobras em Salvador.

O órgão também julga um recurso voluntário da SulAmérica e da Rede D'or contra decisão cautelar que impacta a Coopanest-PE no mercado de prestação de serviços médicos de anestesiologia em Pernambuco.

Entre os processos também está a suposta infração à ordem econômica em licitações de serviços terceirizados em municípios no Espírito Santo. O conselho ainda analisa uma consulta da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Veja também:


American Airlines , Azul , Cade , Coopanest-PE , Rede Dor , Sulamerica
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