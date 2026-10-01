Análise sobre trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina é adiada pelo TCU

O ministro Jhonatan de Jesus pediu vista do processo e remarcou para 14 de outubro a reunião sobre as obras no trecho entre o município de Salgueiro e o Porto de Suape

Ferrovia atravessará os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí (Rafael Vieira/DP Foto)

Será adiada por mais duas semanas a análise do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre as obras da ferrovia Transnordestina no trecho localizado entre o Porto de Suape e município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Em sessão realizada no Tribunal de Contas da União na tarde de quarta, o ministro Jhonatan de Jesus pediu vista do processo.

Jhonatan de Jesus pediu o reexame ao atual relator, o ministro Benjamin Zymler, "para fazer uns alinhamentos". A nova análise ficou marcada para o dia 14 de outubro. "Como eu fui o relator original do processo, eu gostaria de analisar e conversar sobre alguns pontos", solicitou.

Em julho de 2026, a construção avançou mais uma etapa com a contratação da empresa que ficará responsável por elaborar o projeto executivo e concluir as obras de infraestrutura de um trecho de 73,3 quilômetros entre Custódia e Arcoverde, municípios do Sertão de Pernambuco. O contrato de R$ 312,8 milhões foi firmado entre a Infra S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes, e o Consórcio ACA Transnordestina.

As obras na Transnordestina foram iniciadas em 2006, nove anos depois da concessão ocorrida em 1997. O projeto inicial previa a integração do interior do Nordeste aos portos, facilitando o escoamento de grãos, minérios e outros produtos. Contudo, as obras foram paralisadas em 2016. Com mais de 1,7 mil km, a ferrovia atravessa também estados como Piauí e Ceará, onde faz ligação com o Porto de Pecém.

