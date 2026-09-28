Igor Pires estreia coluna sobre aviação no Diario de Pernambuco

A coluna "Diario no Ar" chega para analisar os impactos do setor de aviação sobre o turismo, a economia e o desenvolvimento regional

Igor Pires assina a coluna "Diario no Ar" (Arquivo pessoal )

O Diario de Pernambuco passa a contar, a partir desta quarta-feira (30), com um novo espaço dedicado à análise de infraestrutura, economia e logística. O engenheiro aeronáutico Igor Pires estreia como colunista do jornal assinando "Diario no Ar", coluna que trará panoramas e bastidores do mercado de aviação comercial, com foco nos cenários regional e nacional.

A coluna, que será publicada toda quarta-feira, tem a proposta de explicar de forma clara os impactos práticos da aviação comercial sobre o turismo, a economia e o desenvolvimento regional, com um olhar direcionado para Pernambuco e o Nordeste.

Com mais de dez anos acompanhando o setor aéreo brasileiro, Igor será responsável por traduzir os movimentos de companhias aéreas, aeroportos e diretrizes governamentais que influenciam a conectividade do país.

Formado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o novo colunista do DP acumula uma bagagem técnica e acadêmica. Igor Pires é mestre em Engenharia de Petróleo e licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além de atuar desde 2013 como engenheiro de petróleo na Petrobras, onde exerce o cargo de gerente de contratos de serviços de poços, ele concilia as atividades de engenharia com a docência como professor de Física no Colégio Farias Brito, em Fortaleza, no Ceará.

Com passagens pelo Diário do Nordeste (Fortaleza) e A Tarde (Salvador), o colunista traz sua experiência para os leitores do Diario.

"O Diario de Pernambuco, para mim, que sou cearense, sempre foi a maior referência de jornal do estado. Estou muito feliz em falar de aviação no Diario, sou apaixonado pelo tema. Os leitores podem esperar notícias sobre aviação em altíssimo nível, preparadas com muito carinho e que vão apontar as tendências inovadoras do ramo", diz Igor Pires.