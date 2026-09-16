Caminhada no Recife marca quinto dia útil de greve dos bancários da Caixa Econômica

Nesta quarta-feira (16) está agendada uma nova mesa de negociação com o banco

Caminhada seguiu em direção ao Marco Zero do Recife (Sindicato dos Bancários)

Empregados da Caixa Econômica Federal se concentraram, na manhã desta quarta-feira (16), na Agência Teatro Marrocos, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A mobilização deu início a uma caminhada que marca o quinto dia útil da greve por tempo indeterminado.

A categoria seguiu pelas ruas do centro em direção ao Marco Zero. No local, estão sendo realizadas ações culturais e debates.

No centro das reivindicações está o Saúde Caixa. A categoria pede o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato quer o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

A Caixa agendou para esta quarta (16) uma nova mesa de negociação com os trabalhadores.

Canais de comunicação para clientes

Durante o período de greve, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias.

Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.

