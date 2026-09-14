Greve dos bancários da Caixa Econômica entra no terceiro dia útil

No Recife, a categoria voltou a se mobilizar em frente ao Prédio Sede da instituição financeira

Empregados realizaram ato no Prédio Sede da Caixa Econômica Federal (Sindicato dos Bancários de Pernambuco)

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal, iniciada na quinta-feira (10), entra em seu terceiro dia útil de mobilização. No Recife, a categoria voltou a protestar na manhã desta segunda-feira (14) em frente ao Prédio Sede da instituição financeira.

Na sexta-feira (11), os bancários da Caixa em Pernambuco rejeitaram a proposta apresentada pelo banco e aprovaram, com 84,14% dos votos, a continuidade da greve por tempo indeterminado. A decisão representa a insatisfação da categoria com a condução das negociações que envolvem questões sobre o Saúde Caixa.

Os empregados da Caixa reivindicam o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato pede o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

No domingo (13), a Caixa respondeu ao Sindicato e à Contraf-CUT, e concordou em reabrir as negociações.

Canais de comunicação para clientes

Durante o período de greve, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias.

Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.

