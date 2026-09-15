Vestindo preto, bancários da Caixa Econômica fazem ato na Boa Vista, no Recife

Empregados do banco entram no quarto dia útil de greve

Categoria se mobilizou em frente à agência da Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife (Divulgação/Sindicato dos Bancários de Pernambuco)

Empregados da Caixa Econômica Federal realizaram ato na agência da Avenida Conde da Boa Vista, na Área Central do Recife, na manhã desta terça-feira (15). Vestindo camisas pretas como símbolo de indignação, a categoria entra em seu quarto dia útil de greve.

Os bancários reivindicam negociações que envolvem questões sobre o Saúde Caixa. Elees querem o fim do teto de custeio por parte do patrocinador, atualmente fixado em 6,5% da folha de pagamento. O sindicato pede o retorno do modelo anterior, que previa 70% de cobertura das despesas pela CEF e 30% pelos trabalhadores.

Nesta quarta-feira (16) acontecerá uma nova mesa de negociação com a Caixa, na qual uma nova proposta deverá ser apresentada aos empregados.

Em nota enviada ao Diario, a CAIXA disse que acredita que o diálogo é o melhor caminho para a construção de acordos, e que, por isso, reabriu a mesa de negociação com as entidades representativas dos empregados.

“Desde o início das negociações da campanha salarial, a CAIXA manteve postura permanente de diálogo com as entidades representativas dos empregados, buscando a construção de uma solução equilibrada e sustentável para todas as partes. Foram realizadas, até o momento, 54 reuniões de negociação coletiva, nas quais o banco apresentou quatro propostas distintas, incorporando avanços sucessivos e acolhendo diversas demandas apresentadas pelas representações dos empregados”, afirma o banco.

Canais de comunicação para clientes

Durante o período de greve, os clientes podem utilizar os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias.

Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS.

O atendimento telefônico está disponível pelo Alô CAIXA, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.

