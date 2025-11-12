Febraban: golpe da falsa venda lidera entre os golpes mais relatados por clientes bancários no primeiro semestre

Levantamento da Febraban mostra também que golpe da falsa central telefônica e do WhatsApp estão entre os mais relatados pelos clientes bancários

De acordo com a Febraban, no primeiro semestre deste ano, o golpe da falsa venda gerou 174 mil ocorrências de clientes relatadas aos bancos associados da Febraban, aumento de 314% em relação ao primeiro semestre de 2024 (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O golpe da Falsa Venda foi o mais relatado pelos clientes bancários no primeiro semestre de 2025 às instituições associadas e repassada à Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Nesse período, de acordo com a Federação, foram 174 mil ocorrências de clientes relatadas aos bancos associados da Febraban, aumento de 314% em relação ao primeiro semestre de 2024.

Nesse tipo de fraude, os criminosos criam páginas falsas que simulam e-commerce, enviam promoções inexistentes por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e investem na criação de perfis falsos de lojas em redes sociais.

Ainda no levantamento, em segundo lugar está o golpe da falsa central/falso funcionário de banco. Esse tipo de fraude gerou 139 mil relatos de clientes no primeiro semestre do ano, aumento de 195,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em terceiro lugar ficou o golpe do WhatsApp, com 73 mil ocorrências. Neste tipo de fraude, os registros feitos pelos clientes registraram queda de 9,9%.

Também fazem parte do ranking de golpes do primeiro semestre de 2025 outras fraudes como: golpe do falso investimento, phishing, falso boleto, troca de cartão, devolução de empréstimo, golpe da mão fantasma e golpe do delivery.

Segundo o diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Walter Faria, o setor bancário tem várias ações concretas para evitar fraudes que podem afetar a saúde financeira dos clientes. “Os bancos investem anualmente cerca de R$ 5 bilhões em sistemas de tecnologia da informação (TI) voltados para segurança . Entretanto, é essencial criar uma forte cultura de proteção de dados no Brasil e ações de conscientização são fundamentais para fomentar a educação digital em nosso país”, diz.

Ele destaca ainda que a Febraban e as instituições financeiras associadas investem de maneira ininterrupta e massiva em campanhas de conscientização e esclarecimento com a população por meio de ações de marketing em TVs, rádios e redes sociais. Em outubro, por exemplo, lançou a segunda fase da campanha de conscientização da população sobre golpes e fraudes eletrônicas, que tem como tema principal “Se é golpe, tem contragolpe”.