Greve dos bancários da Caixa por tempo indeterminado tem início nesta quinta-feira (10)

Os funcionários do Banco do Brasil não aceitaram a proposta patronal, mas decidiram abrir nova rodada de negociações

A paralisação, sem data definida para o fim, integra a Campanha Nacional dos Bancários 2026 (Bancários de Pernambuco / Divulgação)

Os funcionários da Caixa Econômica Federal em Pernambuco entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (10), após aprovação em assembleia do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. A paralisação, sem data definida para o fim, integra a Campanha Nacional dos Bancários 2026 e se soma a um movimento que ganha força em todo o país nesta mesma data, com a Caixa concentrando a maior adesão entre as instituições financeiras.

"Nesta quinta-feira (10), com a greve dos trabalhadores e das trabalhadoras, vamos mostrar toda a nossa indignação, nossa força e nossa determinação. É a força de quem constrói a Caixa todos os dias, enfrenta a sobrecarga, sustenta o atendimento à população e faz a empresa funcionar", informa o sindicato em seu site.

A greve, neste momento, fica restrita à Caixa. Os bancários da rede privada e do Banco do Nordeste aceitaram as propostas apresentadas e a categoria do Banco do Brasil, apesar de rejeitar a proposta do banco, optou por retomar as negociações em vez de entrar em paralisação.

Por se tratar de atividade essencial, a Lei de Greve (Lei nº 7.783/1989) obriga sindicato e banco a manter equipe mínima durante o movimento, o que costuma reduzir, mas não necessariamente interromper, o atendimento presencial.