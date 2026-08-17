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Após anúncio de greve de servidores, IBGE diz que segue funcionando normalmente

Parte dos servidores teriam iniciado uma greve contra medidas da atual direção do instituto, presidida pelo economista Marcio Pochmann

Estadão Conteúdo

Publicado: 17/08/2026 às 17:01

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Prédio do IBGE/Reprodução

Prédio do IBGE (Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, em nota, que segue funcionando normalmente e cumprindo o plano de trabalho. A direção do órgão se manifestou após parte dos servidores iniciarem uma greve contra medidas da atual direção do instituto, presidida pelo economista Marcio Pochmann.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17), em uma entrevista organizada pela Assibge, entidade sindical que representa os trabalhadores do órgão.

"A direção do Instituto mantém diálogo permanente com seus servidores, sempre nos espaços institucionais adequados e dentro dos marcos legais e administrativos vigentes", afirmou o IBGE em comunicado.

O órgão afirma que as medidas adotadas pela atual gestão têm como objetivo assegurar a modernização institucional, o fortalecimento das carreiras e a adequada organização do trabalho, preservando a capacidade do Instituto de cumprir sua missão de Estado.

"O compromisso da direção permanece sendo garantir a continuidade e a qualidade da produção das estatísticas e informações geográficas oficiais, fundamentais para o conhecimento da realidade brasileira e para a formulação e avaliação de políticas públicas", conclui a nota.

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