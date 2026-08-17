Bancários de Pernambuco decidem nesta segunda (17) sobre greve

Sindicato dos Bancários de Pernambuco realiza, nesta segunda-feira (17), assembleia para decidir sobre a adesão à greve nacional da categoria, prevista para 20 de agosto

Bancários realizam assembleia nesta segunda-feira (17) (Divulgação/Sind. Bancários PE)

O Sindicato dos Bancários de Pernambuco realiza, nesta segunda-feira (17), assembleia para decidir sobre a adesão à greve nacional da categoria, prevista para 20 de agosto. A deliberação será mediante votação virtual. Segundo a organização, até o momento, as instituições financeiras não apresentaram uma proposta global para as reivindicações da categoria e melhores condições de trabalho.

Ainda de acordo com o sindicato, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) propôs um modelo de reajuste escalonado por faixas salariais, além de congelamento do piso de ingresso, redução do tíquete-alimentação e refeição.

“Os bancos lucram bilhões, enquanto chegam à mesa propondo congelar o piso, reduzir o tíquete e dividir a categoria. Isso é desrespeito com quem produz esses resultados. Nesta segunda-feira, os bancários vão decidir a resposta e, se aprovada a greve, no dia 20 vamos mostrar a força da nossa categoria", declarou o presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Fabiano Moura.

A instituição aponta que, no dia 24 de julho, uma minuta de reivindicações foi entregue à Fenaban para viabilizar a tratativa antes do vencimento da Convenção Coletiva de Trabalho, em 31 de agosto. Contudo, conforme o sindicato, ainda não houve proposta global que atenda às principais demandas dos trabalhadores. Na terça-feira (18), haverá uma nova rodada de negociação com a Fenaban.