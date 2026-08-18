Bancários de Pernambuco rejeitam proposta e decidem por paralisação nesta quinta-feira (20)

Segundo o sindicato da categoria, a proposta é um modelo de reajuste escalonado em três faixas salariais, cujos valores ainda não foram informados

A categoria realizou assembleia na noite da última segunda-feira (17) (Divulgação/Sind. Bancários PE)

Os bancários de Pernambuco aprovaram, durante assembleia na noite da última segunda-feira (17), a adesão à paralisação nacional por 24 horas prevista para esta quinta-feira (20), além de rejeitar a proposta de reajuste apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).

Segundo o sindicato da categoria, a proposta da federação é um modelo de reajuste fracionado em três faixas salariais, cujos valores ainda não foram informados. Além disso, ainda de acordo com a instituição, a Fenaban propôs o congelamento do piso e uma redução do tíquete-alimentação. A proposta do Sindicato dos Bancários é de aumento de 5%.

Para o presidente do sindicato, Fabiano Moura, a decisão dos trabalhadores representa uma resposta a "uma proposta que desvaloriza, divide os trabalhadores e não reconhece a contribuição dos bancários para os resultados bilionários do sistema financeiro".

Após a deliberação, o sindicato encaminhou a decisão da categoria pela paralisação do dia 20 de agosto, salientando a adesão dos trabalhadores do estado. Uma nova rodada de negociações está prevista para esta terça-feira (18).

"Essa luta não é só por salário; nós estamos na mesa de negociação brigando para que parem de fechar agências bancárias e parem de demitir a categoria, porque nós queremos atender bem a população. Nossa campanha nacional é unificada e visa aos interesses dos bancários e também aos interesses da sociedade", ressaltou Moura.