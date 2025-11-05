Em greve, metroviários fazem protesto no Recife
A categoria reivindica mais infraestrutura no sistema e denunciou a precariedade, após um trem pegar fogo. TRT-6 orientou trabalhadores a retomar operações
Publicado: 05/11/2025 às 17:23
Metroviários realizam protesto no Recife nesta quarta-feira (5) (Reprodução/Redes sociais)
Em greve desde a semana passada, os metroviários realizam, nesta quarta (5), um protesto pelas ruas centrais do Recife.
Eles realizaram uma passeata e houve engarrafamento. Ônibus tiveram dificuldades ara passar pela Rua do Sol.
A categoria reivindica mais infraestrutura no sistema e denunciou a precariedade, após um trem pegar fogo.
Na terça (4), o Tribunal regional do Trabalho (TRT-6) orientou a categoria a retomar as atividades a partir de quinta (6).
Os metroviários informaram que devem realizar uma nova assembleia nesta quarta, a partir das 18h, para tratar do assunto.