Vida Urbana
Em greve, metroviários fazem protesto no Recife

A categoria reivindica mais infraestrutura no sistema e denunciou a precariedade, após um trem pegar fogo. TRT-6 orientou trabalhadores a retomar operações

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/11/2025 às 17:23

Metroviários realizam protesto no Recife nesta quarta-feira (5)/Reprodução/Redes sociais

Em greve desde a semana passada, os metroviários realizam, nesta quarta (5), um protesto pelas ruas centrais do Recife.

Eles realizaram uma passeata e houve engarrafamento. Ônibus tiveram dificuldades ara passar pela Rua do Sol.

A categoria reivindica mais infraestrutura no sistema e denunciou a precariedade, após um trem pegar fogo.

Na terça (4), o Tribunal regional do Trabalho (TRT-6) orientou a categoria a retomar as atividades a partir de quinta (6).

Os metroviários informaram que devem realizar uma nova assembleia nesta quarta, a partir das 18h, para tratar do assunto.

