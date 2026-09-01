Setembro começa com mais de 1 mil vagas de emprego em Pernambuco

São 1.060 oportunidades disponíveis em diferentes municípios e setores, incluindo 82 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Entre os municípios com maior número de oportunidades está Escada com 300 vagas (Foto: Mônica Dias/Sedepe)

Pernambuco começa o mês de setembro com novas possibilidades para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A partir desta terça-feira (1º), 1.060 vagas de emprego estão disponíveis em diferentes municípios do Estado. Do total, 978 oportunidades são destinadas ao público em geral e 82 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e áreas de atuação, com destaque para os setores de logística, indústria, construção civil, comércio, serviços, alimentação, transporte e área administrativa, entre outros.

Entre os municípios com maior número de oportunidades está Escada, na Zona da Mata, com 300 vagas, com destaque para a área de logística. O município concentra oportunidades para auxiliar de logística, ampliando as possibilidades para trabalhadores que buscam inserção ou recolocação profissional.

Na Região Metropolitana, Recife reúne 220 oportunidades, com vagas distribuídas entre diferentes áreas, incluindo indústria e construção civil. Entre as funções disponíveis estão encanador industrial, eletricista de instalações, mecânico, encarregado de obras, atendente de balcão e analista contábil, entre outras.

Paulista aparece com 103 vagas, distribuídas entre diferentes segmentos. O município possui oportunidades para auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, cozinheiro, motorista de caminhão e pedreiro, entre outras funções.

Em Bezerros, são 99 oportunidades, com presença significativa de vagas relacionadas à construção civil e ao setor de serviços, incluindo funções como servente de obras, encanador, pedreiro e consultor de vendas.

Já Santa Cruz do Capibaribe reúne 66 vagas, principalmente nas áreas de comércio, construção civil e serviços. Entre as oportunidades estão vagas para atendente de lojas e mercados, vendedor, operador de caixa, auxiliar administrativo, recepcionista, pedreiro, carpinteiro, servente de obras e oficial de serviços gerais.

Além desses municípios, o quadro de oportunidades contempla Garanhuns, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Paudalho, Pesqueira, Petrolina, Goiana e Araripina, ampliando a oferta para trabalhadores de diferentes regiões de Pernambuco.

Oportunidades também para pessoas com deficiência

A inclusão também está presente entre as oportunidades disponíveis para o início de setembro. Das 1.060 vagas, 82 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Petrolina concentra o maior número de oportunidades destinadas exclusivamente ao público PCD, com 60 vagas, sendo 40 para trabalhador rural e 20 para embalador à mão.

Em Pesqueira, são 14 oportunidades, para funções como auxiliar administrativo e auxiliar de linha de produção. Garanhuns conta com seis vagas e Igarassu com duas oportunidades destinadas a pessoas com deficiência.

A presença de vagas específicas para PCD amplia as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho e reforça a importância de conectar profissionais às oportunidades compatíveis com seus perfis e experiências.

Cadastro atualizado é fundamental para o encaminhamento



Para aproveitar as oportunidades disponíveis, os trabalhadores devem ficar atentos às informações do próprio cadastro. Manter atualizados dados pessoais, contatos, escolaridade, cursos, experiências profissionais e demais informações é fundamental para que o perfil esteja de acordo com os requisitos das vagas disponíveis.

A atualização das informações também facilita a identificação de oportunidades compatíveis com o perfil profissional do trabalhador. Por isso, sempre que houver mudança de telefone, endereço, escolaridade, cursos realizados ou experiências profissionais, é importante atualizar o cadastro.

Outro documento importante no processo é a carta de encaminhamento, emitida quando o trabalhador é direcionado para uma vaga compatível com seu perfil. O documento deve ser apresentado à empresa conforme as orientações recebidas e permite que o candidato participe da etapa de seleção junto ao empregador.

Por isso, quem está em busca de uma oportunidade deve manter o cadastro atualizado, acompanhar as vagas disponíveis e ficar atento às orientações recebidas no momento do atendimento, especialmente em relação à carta de encaminhamento.

Como acompanhar as oportunidades



A população pode acompanhar as vagas disponíveis e consultar as oportunidades de forma atualizada pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), em www.sedepe.pe.gov.br, e também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Os trabalhadores devem verificar os requisitos da vaga de interesse antes de buscar atendimento. A disponibilidade das oportunidades pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas e as atualizações realizadas pelas unidades de atendimento.