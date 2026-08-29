Mutirão do Detran-PE oferece mais de mil vagas para exames de direção neste domingo (30)

Ação acontece neste domingo (30), no Ceasa, no Recife, e também terá atendimento para quem está no processo de primeira habilitação

Mutirão do Detran-PE oferece mais de mil vagas para exames de direção neste domingo (Divulgação/Detran-PE)

Mais de mil vagas para exames práticos de direção da categoria B serão disponibilizadas pelo Detran-PE neste domingo (30), durante um mutirão realizado no Ceasa, no Recife. A ação acontece das 7h30 às 14h e também contará com serviços voltados para quem busca a primeira habilitação.

Para fazer o exame prático, os candidatos precisam ter realizado o agendamento previamente e comparecer ao local no horário marcado.

O mutirão terá ainda dois caminhões do Detran Itinerante. Neles, serão oferecidos serviços relacionados ao processo de primeira habilitação sem necessidade de agendamento. O atendimento será feito por ordem de chegada.

A ação será realizada no espaço do Reciflor, no Ceasa. Segundo o Detran-PE, a iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços e agilizar as etapas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

