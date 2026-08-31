Prefeitura de Surubim abre seleções simplificadas para a área de educação

São 36 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, professor de Atendimento Educacional Especializado e profissional de apoio escolar; inscrições seguem até 8 de setembro

As contratações são destinadas ao atendimento de demandas emergenciais (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Surubim abriu três processos seletivos simplificados para contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede municipal de ensino. Estão sendo oferecidas 36 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de setembro. Estão sendo oferecidas vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, professor de Atendimento Educacional Especializado e profissional de apoio escolar.



A gestão municipal lançou três editais nº 14, 15 e 16/2026, incluindo oportunidades reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD). As contratações são destinadas ao atendimento de demandas emergenciais. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição e deverá apresentar a documentação exigida no respectivo edital.



As inscrições podem ser realizadas, das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Educação e Cultura, localizada na Avenida Oscar Loureiro, nº 40, no bairro da Cabaceira. Os editais também permitem o envio da documentação pelos Correios, observados os prazos estabelecidos.



Nos três processos, a seleção ocorrerá em fase única, por meio de análise curricular, considerando critérios como formação, experiência profissional e cursos de capacitação, de acordo com as regras específicas de cada função. Os editais têm vigência até 31 de dezembro de 2026, enquanto as contratações dependerão da necessidade da Secretaria de Educação e Cultura.