Trump prorroga isenção para facilitar fluxo marítimo de petróleo entre portos dos EUA

Escultura com vista para o Estreito de Ormuz é vista na orla da cidade portuária de Bandar Abbas, no Irã (Atta Kenare/AFP)

O presidente Donald Trump voltou a prorrogar nesta segunda-feira (10) uma isenção que permite que navios estrangeiros transportem petróleo e outros produtos entre portos dos Estados Unidos, em um momento em que a guerra contra o Irã continua afetando os preços da energia.

Essa prorrogação, de 90 dias, tem um alcance mais limitado que a anterior. Ela se concentra especificamente no transporte de produtos energéticos, confirmou nesta segunda-feira um funcionário da Casa Branca.

"Hoje, o governo Trump emitiu uma prorrogação de 90 dias da isenção à Lei Jones para garantir que nossas Forças Armadas e setores essenciais mantenham acesso ininterrupto a recursos críticos", disse a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers.

Segundo a funcionária, a isenção impulsionou até agora o fornecimento de produtos essenciais como "gasolina, diesel e combustível para aviões".

A medida de alívio desta vez também exige verificações sobre a disponibilidade de navios americanos antes de determinar se a isenção se aplica a viagens individuais.

Segundo o Instituto Cato, de Washington, mais de 54 milhões de barris foram transportados entre portos americanos por navios estrangeiros desde março, quando a isenção foi estabelecida.

"A isenção aumentou o comércio interno", afirmaram os pesquisadores do instituto em um comunicado.

"Na maioria dos casos, essas viagens foram realizadas em navios sem conexão com adversários dos Estados Unidos, como a China, e abasteceram empresas americanas com produtos energéticos americanos que, de outra forma, teriam sido importados a um custo muito mais elevado", acrescentaram.

Os preços do petróleo dispararam depois que ataques americanos e israelenses contra o Irã, no fim de fevereiro, desencadearam uma guerra que desde então envolveu o Oriente Médio.

Teerã respondeu com um bloqueio de fato do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o transporte mundial de hidrocarbonetos.

Os preços da gasolina nos Estados Unidos também aumentaram desde então, afetando o bolso das famílias à medida que se aproximam as cruciais eleições de meio de mandato.

De acordo com a Lei Jones, de 1920, a carga transportada por via marítima entre portos americanos deve ser transportada em navios construídos nos Estados Unidos, de propriedade americana e registrados sob a bandeira dos Estados Unidos.

O objetivo da lei era estimular a indústria naval americana.

O governo Trump concedeu em março uma isenção de 60 dias para suspender temporariamente essa exigência e ampliou a medida de alívio no fim de abril, enquanto persistiam as repercussões econômicas do conflito.

Por enquanto, as negociações para pôr fim à guerra e reabrir o Estreito de Ormuz estão estagnadas.

Nesta segunda-feira, os preços do petróleo dispararam 5% devido às preocupações do mercado com o estreito.