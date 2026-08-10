Embraer registra lucro líquido ajustado de R$ 1,1 bilhão no 2º trimestre

Números correspondem aumento de 25% em relação ao apurado do mesmo período de 2025; receita líquida da fabricante cresceu 10,4%, para 11,335 bilhões, um recorde histórico para o período

Defesa, Serviços, Aviação Comercial, Serviços e Aviação Executiva foram setores de destaque no 1º trimestre ( AFP)

A Embraer encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,113 bilhão, o que representa um crescimento de 25,1% ante o apurado no igual intervalo do ano passado. O número exclui itens extraordinários de R$ 29,4 milhões referentes aos resultados da Eve. Sem o ajuste, o lucro líquido foi de R$ 1,084 bilhão.

Em seu release de resultados, a empresa explica que o aumento em relação ao ano anterior foi impulsionado principalmente por um forte desempenho operacional e por despesas financeiras líquidas menores, fatores que foram parcialmente compensados por impostos mais elevados no período.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 1,514 bilhão entre abril e junho, um avanço de 30,3% ante o registrado um ano antes.

A receita líquida da fabricante cresceu 10,4% na mesma base de comparação, para R$ 11,335 bilhões, recorde histórico para o segundo trimestre. A empresa destaca que as unidades de negócios tiveram um sólido desempenho ao longo do trimestre e registraram importantes altas: Defesa, Serviços, Aviação Comercial, Serviços e Aviação Executiva.