Ações da Embraer disparam após empresa escapar do tarifaço de Trump

Logo da Embraer. Foto: Eric Piermont/AFP/Arquivos ()

A Embraer, uma das empresas que teoricamente poderiam ser mais afetadas pelo tarifaço comercial anunciado pelo governo dos Estados Unidos, entrou no rol das exceções e não será taxada.

De acordo com a ordem executiva assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a fabricante brasileira de aeronaves faz parte do grupo de companhias e setores que ficaram fora do tarifaço de 50% sobre os produtos exportados pelo país aos norte-americanos.

Por volta das 15h50 (pelo horário de Brasília), as ações da Embraer negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) disparavam 10,56%, cotadas a R$ 76.



