Embraer planeja construir uma fábrica de aeronaves na Índia

A Embraer escapou do tarifaço imposto pelos Estados Unidos (Foto: Ricardo Beccari/Embraer)

A Empresa Brasileira de Aeronáutica(Embraer), compartilhou projetos de atuação no mercado indiano, incluindo o que seria o maior contrato da sua trajetória, durante o Fórum do Grupo de Líderes Empresariais - LIDE Brasil-Índia, realizado entre 6 e 8 de agosto em Mumbai, Costa-Oeste da Índia.

O vice-presidente de Inteligência de Mercado da Embraer Defesa e Segurança, Márcio Monteiro, compartilhou que a empresa está participando de uma licitação na Índia, que pode levar à construção de uma fábrica de aviões no país. Para ele, “Esse tem o potencial de ser o maior contrato da história da Embraer”.

O núcleo da proposta gira em torno do cargueiro militar C390 Millennium, destinado a substituir a frota de transporte médio da Força Aérea da Índia. De acordo com Monteiro, a Embraer já firmou uma colaboração com o grupo Mahindra para possibilitar a fabricação local. “Basicamente, teremos uma fábrica da Embraer na Índia, produzindo esses aviões”, detalhou, acrescentando que o país pode se tornar um centro regional, atendendo também a mercados vizinhos na Ásia.

Em maio deste ano, a Embraer também anunciou a criação da subsidiária Embraer Índia e a instalação de um escritório, na cidade de Nova Delhi. Esse passo reforça a aposta da Embraer em se firmar como um player importante em um dos mercados mais promissores do mundo — não apenas como fornecedora, mas como parceira tecnológica a longo prazo.

Em seu discurso, Monteiro enfatizou a relação estratégica entre Brasil e Índia no setor aeroespacial, lembrando a Atech, companhia voltada para tecnologia que é também parte do grupo, fornece software de gerenciamento do espaço aéreo no Brasil e na Índia.

Além do setor de defesa, o executivo também mencionou possibilidades na aviação comercial, sobretudo com os jatos da linha E2, que possuem capacidade para até 150 passageiros. Embora ainda não existam pedidos na Índia, ele acredita que o potencial de mercado é considerável.