Governo de Pernambuco estima receita de R$ 57,4 bilhões e gastos de R$ 48,5 bilhões em 2027

Projeto estabelece as diretrizes que vão orientar a elaboração do Orçamento de 2027 e fixa as prioridades da administração estadual

Proposta considera a capacidade financeira do Estado e o planejamento das despesas para áreas consideradas prioritárias (Foto: Miva Filho/Secom)

O Governo de Pernambuco encaminhou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta sexta-feira (31), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027. A proposta prevê receitas de R$ 57,4 bilhões para o próximo ano e despesas correntes de R$ 48,5 bilhões. Destas, R$ 27,2 bilhões serão destinados ao pagamento de pessoal e encargos, e outros R$ 21,3 bilhões às demais despesas de custeio da máquina pública.

O projeto estabelece as diretrizes que vão orientar a elaboração do Orçamento de 2027 e fixa as prioridades da administração estadual, além das metas fiscais e dos parâmetros para a execução das despesas públicas. Após o envio, o texto será analisado pelos deputados estaduais antes de ser votado pela Alepe.

As projeções do governo também indicam crescimento gradual da arrecadação nos anos seguintes. Segundo o PLDO, a receita total estimada para 2028 é de R$ 59,2 bilhões, enquanto para 2029 a previsão é de R$ 63,1 bilhões.

Elaborada pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), a proposta considera a capacidade financeira do Estado e o planejamento das despesas para áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública e assistência social.

Segundo o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques, o projeto busca manter o equilíbrio das contas públicas e preservar espaço para investimentos. "O projeto que elaboramos segue o princípio do equilíbrio das contas do Estado, as prioridades estabelecidas em áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, além de reforçar o espaço para investimentos estruturantes", afirmou.

