Recife é a única capital a registrar aumento no IPC-S no fim de julho

Nas demais capitais pesquisadas pela FGV, houve desaceleração do indicador

Em Recife foi registrada uma leve aceleração, com a taxa variando de -0,36% para -0,35% ( Diogo Condé/Divulgação)

Recife foi a única das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) a apresentar aceleração no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) na quarta quadrissemana (28 dias consecutivos) de julho. A taxa passou de -0,36% para -0,35%, enquanto as demais capitais registraram desaceleração.

A FGV não detalhou quais grupos de produtos e serviços influenciaram especificamente o resultado de Recife.

No País, o IPC-S recuou de 0,07% na terceira quadrissemana para -0,08% na quarta quadrissemana de julho. Segundo a FGV, o resultado foi influenciado principalmente pela desaceleração dos grupos Comunicação, Transportes, Alimentação, Vestuário e Despesas Diversas. Em sentido contrário, os grupos Educação, Leitura e Recreação, Habitação e Saúde e Cuidados Pessoais aumentaram no período.



Entre as capitais, a maior desaceleração foi registrada em Porto Alegre, cuja taxa passou de -0,05% para -0,40%. Também desaceleraram Salvador (-0,25% para -0,35%), Rio de Janeiro (-0,13% para -0,21%), Belo Horizonte (0,01% para -0,14%), São Paulo (0,27% para 0,24%) e Brasília (0,56% para 0,18%).



O IPC-S mede a variação do custo de vida para famílias com renda entre 1 e 33 salários-mínimos mensais quarissemanalmente (período a cada quatro semanas móveis).