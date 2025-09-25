Senai Park conta com planta-piloto de baterias para veículos híbridos

A estrutura promete acelerar em cinco anos a implantação de linhas de produção nacional de baterias de lítio

Segundo Mendonça, a expectativa é acelerar a linha de produção (Divulgação/Sistema FIEPE)

Com a inauguração do Senai Park, no Complexo Portuário de Suape, o dia 20 de outubro marca a data em que Pernambuco entra no mapa da produção de baterias de lítio de baixa tensão para veículos híbridos. Essa manufatura é um dos projetos já desenvolvidos no equipamento, em parceria com empresas líderes na área, como a Stellantis, Volkswagen, Horse, Iochpe-Maxion e Baterias Moura.

"Para nós, integrar o Senai Park Suape significa atuar no coração da agenda de eletromobilidade, ampliando a pesquisa e a produção de baterias de lítio no Brasil. Essa iniciativa fortalece a cadeia produtiva nacional, posiciona Pernambuco como polo tecnológico estratégico e contribui para acelerar a transição energética do País", comenta Spartacus Pedrosa, Diretor de Operações de Lítio da Moura.



O complexo vai contar com robôs de última geração, sistemas de visão para capturar defeitos nos produtos antes e depois da montagem, rastreabilidade digital das etapas do processo e um sistema de controle e monitoramento que coordena a estação de teste e carregamento.



Esse modelo de operação permite acelerar em até cinco anos a aplicação prática das produção de baterias de lítio, já que a produção no Senai Park será em lotes pioneiros, uma escala menor do que uma fábrica propriamente dita, mas que deixará o produto pronto para uso.



“A expectativa é acelerar ao menos cinco anos na implantação de linhas de produção nacional de baterias de lítio, permitindo às montadoras nacionais maior facilidade em aplicar a tecnologia em mais modelos de veículos”, pontua o gerente de Inovação e Tecnologia do Senai-PE, Phillip Mendonça.



O veículo híbrido contribui para o meio ambiente, com a emissão de baixo carbono, além de proporcionar maior autonomia e economia de combustível para o automóvel. O motor elétrico funciona em baixas velocidades e arranques, quando é preciso mais energia, deixando as velocidades mais altas para a propulsão a combustão.



Estrutura



Além da planta-piloto para baterias, o Senai Park dispõe de um espaço voltado para receber projetos de transformação digital, indústria inteligente e soluções voltadas à sustentabilidade, transição energética e descarbonização. Em seus 1,4 hectares, a instalação conta com equipamentos customizáveis e equipes especializadas em testar, validar e reduzir os riscos, inclusive financeiros, dos projetos.



Os dirigentes também afirmam que o parque tecnológico já está pronto para a transição energética, com a prática do ciclo de produção de Hidrogênio Verde (H2V) a partir de um eletrolisador de 100 kW e sistemas de armazenamento em tanques e célula a combustível.



“O parque permite que soluções não fiquem apenas em pesquisas, mas avancem rapidamente para a aplicação industrial e comercial, reduzindo o tempo entre a ideia e o mercado. Em vez de ser apenas um conjunto de salas, ele reúne espaços experimentais, laboratórios e plantas-piloto”, finaliza o diretor de Inovação e Tecnologia do Senai , Oziel Alves.

