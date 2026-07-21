Fenearte 2026 movimenta mais de R$ 173 milhões e registra recorde de público

Realizada entre os dias 8 e 19 de julho, a Fenearte registrou recorde de público, com mais de 350 mil pessoas

26ª Fenearte (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A 26ª edição da Fenearte movimentou mais de R$ 173 milhões, número superior a 2025, que teve uma movimentação econômica de R$ 163 milhões, segundo o balanço do evento divulgado nesta terça-feira (21).

Realizada entre os dias 8 e 19 de julho, a feira de artesanato registrou recorde de público, com mais de 350 mil pessoas, de acordo com a diretora-executiva do evento, Camila Bandeira. Esse quantitativo representa um aumento de 10 mil pessoas em relação ao ano passado, que registrou 340 mil.

“Foram mais de 350 mil pessoas circulando durante os 12 dias de feira aqui no Centro de Convenções. Quando a gente fala circulando é desde o público que veio visitar, aos artesãos, os expositores, a equipe que estava trabalhando. Foi um número recorde de todas as edições; a gente nunca teve tanta gente na Fenearte como esse ano”.

Ao todo, essa edição da feira reuniu mais de cinco mil artesãos, 23 estados mais o Distrito Federal e mais de 20 países. "Ao longo dos 12 dias, tivemos uma programação paralela porque a feira não é só de negócios, mas é um verdadeiro festival. Foram 13 oficinas, 168 turmas e 1.700 participantes, um número recorde também porque, no ano passado, foram cerca de 1.600", afirmou Camila Bandeira.

Na ocasião, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, destacou a importância econômica da feira para o estado. "A Fenearte representa um potencial muito considerável para o estado de Pernambuco porque boa parte dos negócios gerados fica com os nossos artesãos. Alcançamos uma movimentação de mais de R$ 170 milhões, mais de 350 mil pessoas circularam na feira e tivemos uma taxa de ocupação hoteleira de 90% no Recife e em Olinda. Essa feira nos traz o fortalecimento da arte e da criatividade, que gera emprego e renda".

Ainda segundo a responsável pela pasta, a 26ª Fenearte contou com um investimento de 16 milhões. "Isso significa que, o que se investe na criatividade do nosso povo, ela se potencializa de forma exponencial com os resultados não só gerados dentro da feira, mas potencialmente nos anos vindouros para todas as pessoas que estavam aqui expondo a sua arte, a sua moda e a sua culinária".

A próxima edição da Fenearte já tem data marcada para 7 a 18 de julho de 2027, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.