Pernambuco lidera alta do comércio varejista em 2026 no país, aponta IBGE

Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço do varejo em Pernambuco estão supermercados, hipermercados e produtos alimentícios, com alta acumulada de 22,2%

IBGE também aponta que o nível de atividade do comércio pernambucano segue elevado (Foto: Shopping Guararapes/Divulgação)

Pernambuco registrou o maior crescimento do comércio varejista do Brasil nos cinco primeiros meses de 2026. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o volume de vendas no estado avançou 11% entre janeiro e maio na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado ficou bem acima da média nacional, de 1,7%, e da registrada no Nordeste, de 3,2% .O desempenho também se manteve positivo na comparação entre maio deste ano e o mesmo mês de 2025. Nessa base de comparação, o comércio pernambucano cresceu 7,4%, segundo melhor resultado do país e o maior entre os estados nordestinos. Em relação a abril, porém, houve recuo de 0,6% nas vendas, já descontados os efeitos sazonais, movimento semelhante ao observado em parte das unidades da Federação.

Entre os segmentos que mais contribuíram para o avanço do varejo em Pernambuco estão supermercados, hipermercados e produtos alimentícios, com alta acumulada de 22,2%, além de equipamentos de informática e comunicação (18,2%) e livros, jornais, revistas e papelaria (19,1%). O grupo de hipermercados e supermercados também registrou expansão de 26,8% em um dos recortes da pesquisa.

O IBGE também aponta que o nível de atividade do comércio pernambucano segue elevado. Em maio, o índice de volume de vendas atingiu 117,4 pontos, permanecendo 17,4% acima da média registrada em 2022 e próximo do maior patamar da série histórica do indicador.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto, os dados da Pesquisa Mensal do Comércio confirmam a consistência do desempenho do varejo pernambucano ao longo de 2026.“Pernambuco lidera o crescimento nacional no acumulado do ano, resultado que reflete o dinamismo da economia estadual e a capacidade do setor produtivo de ampliar sua atividade”, disse.