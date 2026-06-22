Por que o Mix Mateus vai mudar de nome em Pernambuco e em outros estados?

Mudança ocorrerá na maioria das unidades do Mix Mateus nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Segundo a empresa, alterações não afetarão o funcionamento das lojas

Medida acontece após a unificação das marcas com o objetivo de fortalecer as lojas nos estados (Foto: Divulgação/Grupo Mateus)

O Grupo Mateus anunciou, na última sexta-feira (19), que a maioria das lojas em Pernambuco, Paraíba e Alagoas vão passar a operar com a bandeira “Novo Atacarejo”. A mudança acontece por causa de uma fusão estratégica entre as marcas, com o objetivo de fortalecer a atuação da rede de supermercados no Nordeste.

Em Pernambuco, 51 lojas que fazem parte do grupo, sendo 50 de atacarejo, passarão a funcionar com o novo nome. Já a loja de varejo, localizada no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, receberá a bandeira Novo Mercatto. Também receberá essa bandeira a unidade localizada no bairro do Altiplano, em João Pessoa (PB).

A fusão estratégica do Grupo Mateus foi concretizada no dia 1º de julho de 2025. Com a decisão, o grupo maranhense passou a deter 51% do grupo pernambucano, enquanto os antigos controladores da rede, NSA Participações e Empreendimentos e Ambapar, permaneceram com 49%.

De acordo com o anúncio da empresa, a decisão reforça o protagonismo do Novo Atacarejo dentro da estratégia de expansão do Grupo Mateus no Nordeste. O Novo Atacarejo foi criado em 2019 a partir da união entre os sócios mineiros Daniel e Victor Bretas, que trouxeram para Pernambuco a expertise nos negócios já realizados em Minas Gerais. Desde o início, a marca ganhou espaço rapidamente no mercado regional, ampliando sua presença em Pernambuco e avançando para estados vizinhos.

Ainda segundo o comunicado ao mercado, o Grupo Mateus informou que a medida busca simplificar a operação e ampliar ganhos de escala. A empresa também aponta que a unificação das bandeiras deve fortalecer o posicionamento competitivo da companhia na região e gerar maior eficiência operacional.

“A gestão das operações nos três estados permanece sob a liderança da equipe do Novo Atacarejo, sem interrupção das atividades comerciais”, destacou a empresa em nota.

As mudanças envolvem a troca da fachada das unidades e devem ser concluídas nos próximos dias. Contudo, segundo a companhia, não haverá mudanças nas atividades das lojas nem interrupções no atendimento ao público durante o processo de transição.