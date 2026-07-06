Passagem aéreas domésticas no Brasil têm aumento de mais de 100% em maio

Preço médio das passagens aéreas chegou a R$ 632,53 em maio deste ano, segundo a Anac

Aeroporto do Recife (Foto: Divulgação)

O preço médio das passagens aéreas domésticas comercializadas no Brasil atingiu R$ 632,53 em maio de 2026, alta de 11,2% em relação a maio de 2025, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Mesmo com as medidas do governo federal na tentativa de frear o impacto da alta do preço de petróleo no setor, o preço do querosene de aviação (QAV) teve alta de 68,5% no período e elevou os preços.

Os dados de tarifas aéreas domésticas são enviados mensalmente pelas empresas aéreas à Anac e divulgados depois de processo de validação técnica. As informações consideram a data de venda do bilhete e correspondem exclusivamente ao valor do transporte aéreo, sem incluir taxas aeroportuárias ou outros encargos, com atualização monetária pelo IPCA.

Querosene de aviação

Na última quarta-feira (1º), a Petrobras anunciou que reduziu o preço de venda do querosene de aviação (QAV) em 14,5%. O preço do combustível vendido às distribuidoras é reajustado sempre no início do mês, e a variação de julho é o segundo recuo seguido.

A mudança representa diminuição de R$ 0,81 por litro. Nas refinarias da companhia, o novo preço varia de R$ 4,67 a R$ 4,93 por litro.

A estatal explicou que o movimento de baixa no preço foi possível por causa da “atenuação” dos efeitos que o conflito no Oriente Médio impôs ao preço internacional dos derivados do petróleo. No ano, no entanto, o combustível usado por aviões e helicópteros está 40,5% mais alto que o do final de 2025. Isso representa acréscimo de R$ 1,39 por litro.