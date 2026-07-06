Cesta básica volta a subir no Grande Recife e chega a R$ 782,95 em junho

Principais aumentos de preços foram registrados no café em pó (7.79%), fubá (7.22%) e feijão mulatinho ou carioca (6.44%)

A pesquisa foi realizada em 26 supermercados da Região Metropolitana do Recife (RMR), sendo 14 estabelecimentos no Recife, três em Camaragibe, três em Jaboatão dos Guararapes, três em Olinda e três em Paulista (Foto: Divulgação/Procon-PE)

O preço da cesta básica voltou a subir na Região Metropolitana do Recife (RMR). Levantamento divulgado pelo Procon Pernambuco (Procon-PE) nesta segunda-feira (6) aponta alta de 1,87% em junho em relação ao mês anterior. Com isso, o custo médio passou de R$ 768,55, em maio, para R$ 782,95, um acréscimo de R$ 14,40 no orçamento das famílias. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 29 de junho em 26 supermercados da RMR.

Entre os alimentos, as maiores altas foram registradas no café em pó (7,79%), fubá (7,22%) e feijão mulatinho ou carioca (6,44%). Já os principais recuos ocorreram no arroz (-10,60%), batata inglesa (-5,61%) e óleo de soja (-2,35%).

Segundo o Procon-PE, o levantamento foi realizado em 26 supermercados da Região Metropolitana do Recife, sendo 14 estabelecimentos no Recife, três em Camaragibe, três em Jaboatão dos Guararapes, três em Olinda e três em Paulista. A pesquisa contempla 27 produtos das categorias alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal.

O valor da cesta compromete 48,30% do salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.621,00, demonstrando o impacto significativo das despesas essenciais no orçamento das famílias pernambucanas.

Alta dá sequência à pressão sobre o consumidor

A nova elevação ocorre após o Procon-PE já ter registrado aumento de 1,50% em maio, quando o custo médio da cesta passou para R$ 768,55. Na ocasião, o Diario mostrou que os sucessivos reajustes ao longo do ano vinham pressionando o orçamento dos consumidores, com destaque para produtos como batata inglesa e feijão.

Com o resultado de junho, a cesta básica mantém a trajetória de encarecimento observada nos últimos meses, ainda que alguns itens tenham apresentado redução de preço.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, o acompanhamento mensal dos preços é uma ferramenta importante para fortalecer o poder de compra da população.

"A pesquisa da cesta básica é um instrumento de orientação ao consumidor. Ao divulgar mensalmente os preços praticados nos supermercados da Região Metropolitana do Recife, o Procon Pernambuco oferece informações que ajudam as famílias a economizar, planejar melhor suas compras e exercer o consumo consciente. Além disso, o levantamento também contribui para estimular a concorrência saudável entre os estabelecimentos."

A pesquisa completa, com o detalhamento dos preços dos produtos e a série histórica dos levantamentos, está disponível no site do Procon-PE.