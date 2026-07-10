Dia da Pizza: mais de 23 mil unidades foram entregues em Pernambuco este ano

Pernambuco é o sexto estado do país que mais pede pizzas no segmento de mercados

Paulo Carvalho, sócio-fundador do Home Pizza (Sandy James/DP Foto)

*Especial para o Diario

Nesta sexta-feira (10), é celebrado o Dia da Pizza, data que homenageia um dos pratos mais populares e amados ao redor do mundo. Em Pernambuco, os pedidos de pizza no delivery têm crescido. É o que mostra um levantamento feito pelo iFood Tendências, hub de inteligência e dados da plataforma digital. Somente no primeiro semestre de 2026, mais de 23 mil pizzas foram entregues em domicílios em todo o estado, considerando apenas o segmento de mercados.

Segundo a empresa, o estado é um dos que mais pede pelo prato, ocupando sexto lugar no ranking do país. De pré-prontas e congeladas, a preferência dos pernambucanos é pela pizza de mussarela na categoria de mercados. Já no delivery de restaurantes (filtro focado apenas nas pizzarias), o sabor calabresa lidera as vendas, seguido por frango com requeijão cremoso, mussarela, marguerita e portuguesa.

Mas a preferência vai além do sabor e também revela alguns padrões de comportamento, sendo o consumo desse alimento muitas vezes associado a momentos de descontração e relaxamento. Os dados mostram que os pernambucanos escolhem as noites do final de semana para pedirem pizza: o consumo é concentrado no jantar — mais de 94% dos pedidos — e o fim de semana reúne mais de 62% do volume, com domingo como o dia de maior movimento em 2026.

Negócios locais impulsionam setor

Uma pesquisa realizada em 2025 pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra) revelou que as microempresas representam uma fatia considerável do setor (87,2%). Para a diretora de marketing para negócios do iFood, Beatriz Pentagna, a big tech brasileira atua como parceira desses negócios, especialmente para conectar pequenos e médios empreendedores aos milhões de consumidores ativos na plataforma.

“Em 2026 atingimos impressionantes 50 milhões de pedidos e aumentamos o número de pizzarias na plataforma em 27%. No Dia da Pizza, celebramos esses marcos, pois eles confirmam o quanto o iFood é um verdadeiro aliado no crescimento dos negócios locais, oferecendo tecnologia e gerando a demanda, além de ofertar crédito pelo iFood Pago, que viabilizam o crescimento de suas operações”, afirma Pentagna.

Atuando no ramo há mais de 20 anos, o pizzaiolo Paulo Carvalho é sócio-fundador do Home Pizza, um dos restaurantes presentes na plataforma. A empresa, que atua desde 2003, começou com a ideia de levar a estrutura de uma pizzaria à casa dos clientes e, com o passar dos anos, se consolidou como pioneira na pizza congelada artesanal.

“Eu venho de uma família que já tinha pizzaria no Recife. Uma pizzaria bem conceituada que era a Flor de Cheiro. E desde pequeno, entre 11 e 12 anos, eu já estava por lá trabalhando, e fui me aperfeiçoando”, conta.

“Mas chegou uma hora que o Home Pizza estava, para mim, maior do que a pizzaria dos meus pais. E aí eu comecei a investir e formar novas equipes”, continua o empresário. Em 2012, à pedido de uma cliente, a empresa começou a trabalhar com pizzas congeladas. Mas foi somente a partir de 2020, na pandemia, que essa modalidade de produtos se consolidou.

“A quantidade de pizza congelada vendida cresceu quatro vezes, porque os eventos encerraram na pandemia. Então, a gente investiu mais na área de congelada.”

A ideia deu tão certo que atualmente a Home Pizza vive um momento de expansão, com a inauguração de três lojas no Recife (nos bairros de Boa Viagem, Boa Vista e Recife Antigo). Além disso, está no planejamento a abertura de lojas pequenas de delivery para bairros. “Pretendemos fazer lojas pequenas, que facilitem o entregador buscar um raio de 2 km no iFood, e aí, ele (o cliente) vai receber a pizza em 20 minutos”, explica.

De acordo com o pizzaiolo, o segredo para empreender na área é investir na qualidade dos ingredientes. “O conselho que dou é que trabalhe duro, com honestidade, procurando os melhores ingredientes, tratando bem, criando uma experiência surpreendente para o cliente. Deixe sempre um pouquinho guardado para surpreender o cliente no final que ele vai sempre lhe contratar de volta.”

