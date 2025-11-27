Mais uma plataforma de delivery chega ao Grande Recife

99Food inaugurou operações de delivery no Grande Recife nesta quinta-feira (27) (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

O serviço de plataformas de delivery de comida no Grande Recife começa a se expandir. A empresa 99Food anunciou, nesta quinta-feira (27), o lançamento da plataforma de entregas na região com investimento de R$ 100 milhões, criação de 32 mil empregos e adesão de 3.500 restaurantes. Até o momento, a Região Metropolitana contava apenas com o iFood, que, segundo dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) movimentou R$1,6 bilhão no PIB de Pernambuco em 2024 e criou 37 mil postos de trabalho no estado.

Segundo o diretor sênior de comunicação da 99, Bruno Rossini, ainda não é possível prever o quanto o serviço deverá impactar na economia local, mas a expectativa inicial de movimentação local com a plataforma de delivery é positiva. “Quando você tem 32 mil motociclistas que se juntam ao serviço, que antes não estavam, isso indica que existe muita demanda. Eu posso dizer que os primeiros dias de testes estão sendo muito bem sucedidos”, avalia.

Além do Recife, a 99Food atinge as cidades de Olinda, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. O investimento na capital faz parte do montante de R$ 2 bilhões anunciado pela DiDi Global, controladora da 99, para o Brasil em setembro deste ano. A capital pernambucana é a sétima a capital do país a receber a expansão do serviço da 99 no país.

Rossini destaca que o Recife é uma cidade chave para a operação da 99. “Por muito tempo, o Recife foi para a gente uma cidade modelo no sentido de usar a tecnologia de segurança”, disse. Ele destacou ainda a parceria com a prefeitura do Recife, como um modelo de diálogo com o poder público, no sentido de mostrar como os serviços funcionam. A expectativa é de que esse modelo de interação com as prefeituras seja ampliado também para cidades do interior de Pernambuco.

Promessa de preços mais justos

De acordo o diretor, a expectativa da plataforma é oferecer preços mais justos e maior benefício também para os estabelecimentos participantes, que podem ampliar o número de clientes. “A gente não cobra nenhuma comissão em cima do valor do pedido nenhuma mensalidade pra ele existir na plataforma. O restaurante recebe, por pedido, a rentabilidade que ele tem no balcão do restaurante, porque a gente pede que ele venda a comida pelo mesmo preço que ele vende no balcão”, disse.

No período de lançamento, a 99Food oferece cupons de desconto que somam R$ 99 por usuário. Já para os entregadores, a plataforma anunciou a bonificação de R$ 250 por dia para quem completar 20 entregas, sendo pelo menos cinco de comida, além de R$ 7 por pedido entregue durante o primeiro mês de operação na região.

