Dia da Pizza: mais de mil fatias são distribuídas gratuitamente no Recife

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) realizou, nesta quinta-feira (10), a segunda edição do Dia da Pizza, que ofereceu, entre 10h e 14h, fatias de pizza gratuitas, feitas na hora e servidas em para todos que circulavam pelo centro de abastecimento de alimentos.

Ao longo de quatro horas, foram produzidas mais de 100 pizzas de frango com catupiry, calabresa e muçarela, totalizando mais de mil fatias distribuídas de forma gratuita.

Criado pela Comercial Querubim, o evento estreou em 2024 e, segundo seus realizadores, é uma forma de valorizar quem faz o Ceasa acontecer todos os dias: “Todos os ingredientes utilizados, dos secos aos perecíveis, são adquiridos dentro do próprio Ceasa, mostrando que tudo o que se precisa para fazer uma pizza de qualidade está aqui — cada loja com sua especialidade, compondo uma cadeia que funciona com harmonia e eficiência”.