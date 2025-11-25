Festival celebra pizza, música e gastronomia brasileira no Recife

Recife recebe evento dedicado à pizza e cultura gastronômica (Divulgação)

A Lupi Pizzeria, localizada em Boa Viagem, celebra seis anos com o lançamento do Viva Lupi Fest, um evento que une pizza, gastronomia italiana e criatividade brasileira. A primeira edição acontece de 28 a 30 de novembro, transformando o restaurante em ponto de encontro para chefs, pizzaiolos e público em geral, com experiências gastronômicas, música e troca de conhecimento.

O festival abre nesta sexta-feira (28) com um jantar de seis etapas harmonizadas, ao valor de R$ 190 por pessoa, e segue no sábado e domingo com programação gratuita, incluindo música ao vivo, estações especiais e a presença de dez chefs de diferentes regiões do Brasil. Para participar nos dias 29 e 30, basta levar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.

Além das degustações, o Viva Lupi Fest oferece workshops para quem deseja se aprofundar nas técnicas de pizzaiolo. No sábado, o chef Eduardo Oliveira ministra a aula “Pizza Contemporânea Brasileira”, enquanto no domingo, Carlo Zaldini conduz o workshop “Massa Fresca Artesanal”, abordando tradição, técnica e história da culinária italiana.

A iniciativa reforça o compromisso com a valorização da cultura gastronômica local e nacional, explorando ingredientes regionais e novas interpretações da pizza. Com um cardápio autoral e clássicos italianos, a casa consolida sua reputação como referência em pizzas artesanais, leves e de fermentação lenta.