Após reestruturação, Grupo Mateus recebe autuação de R$ 1,28 bilhão da Receita Federal

Contestação da Receita Federal tem como foco o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

De acordo com o Grupo Mateus, foi realizada uma avaliação preliminar pela empresa e seus assessores. Na análise, eles consideraram haver fundamentos jurídicos relevantes para sustentar a regularidade do tratamento jurídico adotado pela Armazém Mateus (Foto: Divulgação/Grupo Mateus)

Após anunciar uma reestruturação de suas operações, com mudança de bandeira em Pernambuco e em outros estados e o fechamento de lojas nas regiões Norte e Nordeste, o Grupo Mateus enfrenta agora um novo desafio. A Receita Federal lavrou um auto de infração de R$ 1,28 bilhão contra sua controlada, a Armazém Mateus S.A.

A autuação questiona o tratamento tributário adotado pela companhia nos exercícios de 2022 e 2023, especificamente em relação à exclusão de créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Segundo comunicado divulgado pela companhia, do valor total da autuação, R$ 492,9 milhões correspondem ao valor principal da cobrança, enquanto R$ 789,1 milhões referem-se a juros e multas.

O Grupo Mateus afirmou ter realizado uma avaliação preliminar do caso, juntamente com seus assessores jurídicos e tributários, e sustenta haver fundamentos jurídicos relevantes para defender a regularidade do tratamento tributário adotado pela Armazém Mateus. A autuação ocorre poucos dias depois de a empresa anunciar mudanças em sua estratégia comercial. Em Pernambuco, as unidades da bandeira Mix Mateus passarão a operar sob a marca Novo Atacarejo, movimento que também será adotado na Paraíba, Alagoas, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O Grupo Mateus informou que o auto de infração passa agora a tramitar na esfera administrativa e poderá, posteriormente, ser discutido também na Justiça, caso necessário. A empresa afirmou que seguirá acompanhando o processo e manterá o mercado e seus acionistas informados sobre eventuais desdobramentos relevantes relacionados ao caso.

Desligamentos

Com a justificativa de um plano de reestruturação para elevar a eficiência operacional e a rentabilidade, o Grupo Mateus fechou 28 lojas e reduziu em 8,8% o quadro de funcionários em 2025. As medidas atingiram unidades localizadas no Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia, mas não incluíram Pernambuco. As lojas encerradas eram voltadas à venda de eletrônicos e móveis, e outras 20 unidades do varejo alimentar tiveram os departamentos de eletro descontinuados.

Apesar da reorganização, a companhia afirmou que os resultados financeiros seguiram em trajetória de crescimento. Segundo o balanço do primeiro trimestre de 2026, o período foi impulsionado pela consolidação da operação do Novo Atacarejo e pela expansão orgânica do grupo, com os primeiros efeitos das medidas de reestruturação refletindo nos indicadores. O lucro bruto alcançou R$ 2,2 bilhões, alta de 16,1% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto o lucro líquido somou R$ 212,9 milhões.