Grupo Mateus fecha 28 lojas e reduz funcionários em 8,8% nas regiões Norte e Nordeste

Mudanças fazem parte do processo de reestruturação da empresa para otimizar eficiência das lojas em operação

As medidas ocorreram em paralelo com a consolidação da fusão dos Grupo Mateus com o Novo Atacarejo, que impactaram nas despesas operacionais da empresa no primeiro trimestre de 2026 (Foto: Divulgação/Grupo Mateus)

O Grupo Mateus fechou 28 lojas e reduziu 8,8% do quadro de funcionários em 2025. A medida, que atingiu parte dos estados do Norte e Nordeste do país, com exceção de Pernambuco, faz parte do processo de reestruturação da empresa, que busca ampliar a eficiência operacional para aumentar a rentabilidade das lojas em operação.

As mudanças atingiram os estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia. Em 2025, as 28 lojas encerradas eram especializadas em eletrônicos e móveis. Ainda de acordo com resultados divulgados pela empresa, 20 lojas de varejo alimentar também tiveram seus departamentos de eletro fechados.

No primeiro trimestre de 2026, segundo a análise dos resultados divulgada pelo Grupo, o período foi impactado pela “consolidação do Novo Atacarejo e pela expansão orgânica da Companhia”. Além disso, o avanço nas medidas de reorganização começaram a refletir nos números observados pela empresa.

Apesar da redução do número de unidades, nos três primeiros meses do ano, a empresa conseguiu manter a eficiência operacional. No período, o lucro bruto registrado foi de R$ 2,2 bilhões, 16,1% maior que o registrado na mesma época de 2025, enquanto o Lucro Líquido foi de R$ 212,9 milhões.

Fusão com o Novo Atacarejo

As medidas ocorreram em paralelo à consolidação da fusão do Grupo Mateus com o Novo Atacarejo. A decisão estratégica entre as empresas foi consolidada em 1º de julho de 2025.

A integração das operações trouxe algumas mudanças para as lojas em funcionamento no estado. Na última sexta-feira (19), o Grupo Mateus anunciou que a maioria das lojas em Pernambuco, Paraíba e Alagoas vão passar a operar com a bandeira “Novo Atacarejo”. A medida foi tomada com o objetivo de fortalecer a atuação da rede de supermercados no Nordeste.

No estado, 51 lojas que fazem parte do grupo, sendo 50 de atacarejo, passarão a funcionar com o novo nome. Já a loja de varejo, localizada no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, receberá a bandeira Novo Mercatto. Também receberá essa bandeira a unidade localizada no bairro do Altiplano, em João Pessoa (PB).