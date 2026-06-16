Pernambuco abre mais de 73 mil empresas em 2026 e alcança recorde em maio

Secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto (Foto Allan Torres/SDEC)

Pernambuco registrou a abertura de 73.461 empresas entre janeiro e maio de 2026. Os dados são do Mapa de Empresas da Receita Federal, divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC). Com o número, o estado foi o segundo do Nordeste e o nono do Brasil em criação de novos negócios.

Em maio, Pernambuco registrou 13.414 novas empresas, o maior saldo da série histórica para o mês. Nos cinco primeiros meses do ano, o saldo entre empresas abertas e fechadas chegou a 30.816 empreendimentos, atingindo o segundo maior resultado do Nordeste. Hoje o estado tem 696.494 empresas ativas.

MEIs representam maioria

Do total das empresas abertas em maio, os Microempreendedores Individuais (MEIs) responderam pela maioria, com cerca de 10.745 aberturas no mês. O resultado representa o avanço da formalização e do empreendedorismo no estado.

Outro dado que se destaca é o tempo médio para abertura de empresas, de 20,3 horas, abaixo da média nacional, de cerca de 31 horas. Segundo a secretaria, os números representam o fortalecimento do ambiente de negócios no estado e a confiança dos empreendedores na economia pernambucana.

“O recorde na abertura de empresas confirma que Pernambuco vive um momento de fortalecimento da atividade econômica. Esse resultado reflete a confiança dos empreendedores no estado e os esforços do Governo de Pernambuco para tornar o ambiente de negócios cada vez mais atrativo, competitivo e favorável à geração de empregos e renda. Cada nova empresa representa mais oportunidades para os pernambucanos e mais dinamismo para a nossa economia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Danielle Jar Souto.

