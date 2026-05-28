13ª Feira do Empreendedor do Sebrae traz oportunidades para fortalecer pequenos negócios

Evento gratuito reúne conhecimento e inovação e acontece de 4 a 6 de junho, no Recife Expo Center; programação terá nomes como Rafael Kiso e Rapha Falcão

Feira do Empreendedor 2025 (Foto: Divulgação/Sebrae Pernambuco)

Em sua 13ª edição, a Feira do Empreendedor realizada pelo Sebrae Pernambuco chega ao Recife Expo Center entre os dias 4 e 6 de junho. Com expectativa de reunir mais de 15 mil participantes, o evento gratuito terá uma programação voltada à capacitação empresarial, geração de negócios, inovação e conexão entre empreendedores.

Neste ano, a feira traz o tema “É hora de virar o jogo” com a participação de nomes como Rafael Kiso e Rapha Falcão, que abordarão as mudanças no marketing digital provocadas pela inteligência artificial e os novos desafios desse cenário no ambiente digital.

No espaço “Arena Impacto”, a programação terá ainda o jornalista Pedro Lins, com dicas de comunicação para empreendedores, e o empresário Thiago Careca, à frente do Sanduba do Careca, que abordará a construção de autenticidade e conexões.

“O empreendedorismo tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico de

Pernambuco. A Feira do Empreendedor foi planejada para aproximar os pequenos

negócios das principais transformações do mercado, oferecendo conteúdos práticos,

acesso à inovação e oportunidades reais de conexão e crescimento”, afirma o

superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra.

Arenas

A Arena Impacto, com capacidade para 750 pessoas, será o maior espaço de capacitação da feira. Durante os três dias, serão 25 palestras com foco em desafios, transformação digital, comportamento do consumidor e novas tecnologias.

Os participantes que desejam iniciar um negócio ou que ainda estão entrando nesse universo podem buscar orientações na Arena Descobertas, primeiro espaço da Feira do Empreendedor 2026.

A programação também conta com a Arena Transformação que terá foco em capacitações, experiências e conteúdos direcionados a empreendedores da indústria, comércio, agronegócio e serviços.

Já a Arena Inspiração traz um ambiente dedicado à inovação, sustentabilidade e novos modelos de desenvolvimento econômico. O espaço reunirá temas como bioeconomia, economia azul, sustentabilidade, inteligência artificial, mobilidade urbana e negócios de Impacto.

Caravanas

A feira também contará com caravanas organizadas pelo Sebrae Pernambuco para estimular a participação de empreendedores de diversas regiões do estado. A iniciativa contempla municípios atendidos pelos escritórios regionais da instituição em Petrolina, Araripina, Serra Talhada, Garanhuns e Caruaru.

Serviço

Feira do Empreendedor Sebrae Pernambuco

4 a 6 de junho de 2026

Recife Expo Center

Inscrições gratuitas: feiradoempreendedorpe.com.br

