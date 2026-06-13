Copa 2026: jogo do Brasil altera horários de shoppings do Grande Recife neste sábado (13)
Brasil x Marrocos está marcado para a noite deste sábado (13)
Publicado: 13/06/2026 às 11:09
Shopping Recife, localizado em Boa Viagem (JCPM)
Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado (13), contra o Marrocos, shopping da Região Metropolitana do Recife (RMR) montaram um esquema especial de funcionamento, fechando mais cedo. No entanto, alguns restaurantes localizados nos centros de compras transmitirão a partida, marcada para as 19h.
Shopping Recife
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
RioMar Recife
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Shopping Boa Vista
Dia 13/06 - das 9h às 18h
Shopping Tacaruna
13/06 (sábado) - das 9h às 18h30
Plaza Shopping
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Shopping ETC
Dia 13/06 - das 9h às 18h
Shopping de Afogados
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Shopping Patteo Olinda
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Paulista North Way Shopping
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Camará Shopping
Dia 13/06 - das 10h às 18h
Shopping Guararapes
Dia 13/06 - das 9h às 18h30
Shopping Costa Dourada
Dia 13/06 - das 9h às 18h
Shopping Igarassu
Dia 13/06 - das 9h às 18h
Recife Outlet
Dia 13/06 - das 9h às 18h