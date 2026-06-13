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Economia
CENTROS DE COMPRAS

Copa 2026: jogo do Brasil altera horários de shoppings do Grande Recife neste sábado (13)

Brasil x Marrocos está marcado para a noite deste sábado (13)

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/06/2026 às 11:09

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Shopping Recife, localizado em Boa Viagem/JCPM

Shopping Recife, localizado em Boa Viagem (JCPM)

Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado (13), contra o Marrocos, shopping da Região Metropolitana do Recife (RMR) montaram um esquema especial de funcionamento, fechando mais cedo. No entanto, alguns restaurantes localizados nos centros de compras transmitirão a partida, marcada para as 19h.

Shopping Recife

Dia 13/06 - das 9h às 18h30

RioMar Recife

Dia 13/06 - das 9h às 18h30 

Shopping Boa Vista

Dia 13/06 - das 9h às 18h 

Shopping Tacaruna

13/06 (sábado) - das 9h às 18h30 

Veja também:

Plaza Shopping

Dia 13/06  - das 9h às 18h30 

Shopping ETC

Dia 13/06 - das 9h às 18h 

Shopping de Afogados

Dia 13/06 - das 9h às 18h30

Shopping Patteo Olinda

Dia 13/06 - das 9h às 18h30

Paulista North Way Shopping

Dia 13/06 - das 9h às 18h30

Camará Shopping

Dia 13/06 - das 10h às 18h

Shopping Guararapes

Dia 13/06 - das 9h às 18h30 

Shopping Costa Dourada

Dia 13/06 - das 9h às 18h 

Shopping Igarassu

Dia 13/06 - das 9h às 18h

Recife Outlet

Dia 13/06 - das 9h às 18h 

 

copa 2026 , Grande Recife , shoppings
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