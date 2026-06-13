Copa 2026: Brasil tem retrospecto amplamente favorável em estreias de Mundial

Em 22 jogos pela primeira rodada em Copas, a Canarinho venceu 17, empatou três e perdeu ao duas vezes

Endrick, atacante da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Único país no mundo a participar de todas as 23 edições de Copa do Mundo, o Brasil tem um retrospecto favorável em estreias de Mundial. No total, são 17 vitórias, três empates e duas derrotas. Neste sábado, contra o Marrocos, a Canarinho fará a sua 23ª estreia na maior competição de futebol do mundo.

Curiosamente, as duas únicas derrotas vieram justamente nas duas primeiras Copas. Em 1930, no Uruguai, o Brasil perdeu na estreia por 2 a 1 para a Iugoslávia. Quatro anos depois, na Itália, nova derrota, desta vez por 3 a 1 para a Espanha. Depois disso, vários jogos duros, mas geralmente com finais felizes para os brasileiros.



A maior goleada do Brasil em jogos de estreia foi em 1954, na Suíça, quando a Canarinho aplicou um 5 a 0 no México.



Nos cinco mundiais em que foi campeão, todos eles os brasileiros venceram na primeira rodada. Em 1958, na Suécia, o time de Vicente Feola venceu por 3 a 0 a Áustria. No bicampeonato, em 1962, no Chile, vitória por 2 a 0 contra o México. No tricampeonato, em 1970, no México, goleada por 4 a 1 contra a então Tchecoslováquia, de virada. Já em 1994, o tetra iniciou com uma vitória por 2 a 0 sobre a Rússia, nos EUA, com gols de Romário e Raí.

Em 2002, no Mundial do Japão-Coreia do Sul, uma estreia polêmica diante da Turquia. Após sair perdendo, o Brasil ganhou de virada com um pênalti polêmico marcado em Luisão e convertido por Rivaldo.



Algumas estreias reservam lances históricos. Em 1978, no Mundial da Argentina, o Brasil marcou o gol da vitória diante da Suécia já nos descontos. Mas, o tento foi anulado por a arbitragem afirmou que apitou o final do jogo assim que o escanteio foi batido, pouco antes de Zico cabecear para fazer 2 a 1 contra a Suécia. O gol foi anulado e o resultado de 1 a 1 foi mantido.



Na última Copa, em 2022, no Catar, o Brasil venceu a Sérvia, por 2 a 0, com gols de Richarlison, com o segundo deles sendo um golaço de voleio, eleito um dos mais bonitos da Copa.