IBGE abre mais de 8 mil vagas temporárias

Agentes do IBGE (Helena Pontes/Agência IBGE )

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (12), pelo órgão. A oportunidade é para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. As vagas estão distribuídas em cinco funções e somam milhares de vagas em todo o país, com contratos temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas distribuídas entre as funções de Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas), Agente Censitário Administrativo (1.110 vagas), Agente Censitário de Informática (1.089 vagas), Agente Operacional Regional (948 vagas), Agente Censitário Regional (948 vagas).

As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida. Além dos salários, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.



Atividades

As vagas são destinadas a atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do censo. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.

Inscrições

As inscrições, iniciadas hoje, devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do certame. O prazo segue até as 23h do dia 1º de julho de 2026, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão escolher, no momento da inscrição, a função, a localidade de concorrência e o município onde pretendem realizar a prova.

O edital também estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas. Do total de oportunidades ofertadas, 5% serão destinadas a candidatos com deficiência, 25% a pessoas pretas ou pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

