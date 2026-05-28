Pernambuco gerou 3,3 mil empregos formais em abril, aponta Novo Caged

Destaques de abril foram os setores de Serviço e Construção Civil. Pernambuco acumula 8,6 mil vagas com carteira assinada em 2026

Entre os setores que mais contribuíram para o resultado de abril, o destaque ficou com Serviços, responsável por 6.248 novas vagas (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

Pernambuco registrou saldo positivo de 3.340 empregos com carteira assinada em abril deste ano, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Com o resultado, o estado acumula 8.648 vagas formais criadas nos quatro primeiros meses de 2026.

O setor de Serviços foi o que mais contribuiu para o saldo de abril, com 6.248 novos postos de trabalho. A Construção Civil também apresentou resultado positivo, com 1.819 vagas criadas no período. De acordo com o levantamento, o setor teve crescimento de 10,91% em relação ao mesmo mês de 2025.

Os dados do Novo Caged também apontam que as mulheres responderam pelo saldo positivo do mês, com 3.437 vagas formais abertas em abril.

“Esses números demonstram que o estado está crescendo e retomando sua capacidade de gerar oportunidades para a nossa gente. Estamos trabalhando para atrair investimentos, fortalecer a economia e garantir que o desenvolvimento chegue a todas as regiões de Pernambuco, criando mais emprego, renda e dignidade para a população”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Danielle Jar Souto, atribuiu o avanço ao fortalecimento da economia em diferentes regiões de Pernambuco e à interiorização dos investimentos. "Estamos trabalhando para ampliar investimentos, estimular novos negócios e criar mais oportunidades para os pernambucanos”, destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Diogo Alexandre, afirmou que os dados demonstram fortalecimento do mercado de trabalho e os efeitos de políticas de atração de investimentos e ampliação da infraestrutura.