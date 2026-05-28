Suape recebe primeiro motor do mundo movido a etanol para geração termelétrica

Iniciativa denominada "Projeto Etanol" foi instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape. Equipamento foi desenvolvido pela Suape Energia em parceria com a Wärtsilä Energy

Em fase de teste, o motor tem 4 MW de capacidade de geração de energia e deve entrar em operação nos próximos meses, após a etapa de validação tecnológica (Foto: Divulgação)

A Suape Energia realizou, nesta quinta-feira (28), a conclusão do Projeto Etanol, com a instalação do primeiro motor do mundo movido quase exclusivamente a etanol no Complexo Industrial Portuário de Suape. Criado em parceria com a Wärtsilä Energy, o equipamento, em fase de teste, será utilizado para a geração térmica de energia.

O projeto representa um avanço na transição energética e posiciona Pernambuco e o Brasil no centro das discussões sobre inovação, descarbonização e segurança energética. Em fase de teste, o motor tem 4 MW de capacidade de geração de energia e deve entrar em operação nos próximos meses, após a etapa de validação tecnológica.

A iniciativa reforça o potencial do etanol como combustível estratégico para a geração elétrica, além de trazer impactos positivos para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar.

“Estamos diante de um marco para a transição energética brasileira. O desenvolvimento do primeiro motor do mundo movido quase exclusivamente a etanol para geração termelétrica reforça o papel do Complexo de Suape na construção de soluções energéticas mais limpas e sustentáveis. A iniciativa fortalece o nosso hub de transição energética, consolidando Suape como ambiente estratégico para inovação e descarbonização. A novidade posiciona Pernambuco como referência no setor”, declarou o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

“Não temos dúvida de que o motor a etanol já é uma realidade. Nosso objetivo agora é realizar os testes, validar a geração de energia com ele, demonstrar sua viabilidade econômico-financeira e trabalhar pela sua consolidação como uma solução estratégica”, afirmou José Faustino Cândido, diretor técnico da Suape Energia.

Setor sucroenergético

O projeto reforça também o potencial de integração entre os setores energético e sucroenergético, trazendo oportunidades para a indústria nacional e para o desenvolvimento regional.

“O desafio não está na produção ou na logística, pois nisso o Brasil já é referência, mas em tornar cada vez mais conhecidas as vantagens da geração elétrica a etanol como uma energia limpa, estável, de baixo impacto ambiental e grande contribuição para a geração de empregos, desenvolvimento econômico e independência energética do país”, pontua a diretora-administrativa e representante da Petrobras (acionista minoritária), Giane Ferreira Moreira.



A cerimônia de finalização do projeto reuniu representantes do setor sucroalcooleiro, representantes do Governo de Pernambuco, Porto de Suape, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além de executivos e especialistas do setor elétrico e energético.