Suape divulga balanço do primeiro trimestre com aumento de 29% na movimentação de cargas

Movimentação de 6,5 milhões de toneladas de carga bruta superou o número registrado no ano anterior em Suape

Porto de Suape é o sexto porto público mais movimentado do Brasil (Divulgação/Porto de Suape)

O Porto de Suape tornou público, nesta quinta-feira (23), o balanço trimestral das operações no complexo portuário. Os dados registraram movimentação de 6,5 milhões de toneladas de carga bruta nos três primeiros meses de 2026; o número representa um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando Suape registrou movimentação de 5,04 milhões de toneladas.

No ponto de vista do diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o crescimento estatístico reafirma o protagonismo do complexo como hub logístico regional. “Este número comprova que nossa estratégia está dando frutos, garantindo que o complexo continue operando como um motor vital para o desenvolvimento econômico e logístico do Nordeste e do Brasil”, avalia o diretor.

De acordo com a instituição, o aumento é reflexo das operações de granéis líquidos e gases, que seguem em ritmo acelerado mesmo com o conflito bélico no Golfo Pérsico, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Com 4,2 milhões de toneladas movimentadas no trimestre, o segmento registrou aumento de 43% em relação ao total dos três primeiros meses de 2025.

As principais cargas movimentadas em Suape são os derivados de petróleo, óleo bruto, gás liquefeito de petróleo, etanol combustível e biodiesel. Esse grupo representou 65% de todos os produtos movimentados no porto, de janeiro a março. A movimentação de granéis sólidos também apresentou crescimento, com 390,7 mil toneladas no trimestre, uma variação positiva de 64,7% na comparação acumulada.

Entre outras frentes em expansão, o Porto de Suape destaca a movimentação de contêineres (167,5 mil TEUs movimentados no período) e a alta expressiva no registro da cabotagem, com 4,5 milhões de toneladas (70% da fatia operacional do porto). Segundo o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, José Constantino, os resultados “ratificam o compromisso de Suape com o Pacto pelo Agro, demonstrando que nossa estrutura está plenamente alinhada às demandas de escoamento e abastecimento desse setor vital”.

O Porto de Suape é o sexto porto público mais movimentado do Brasil. Em 2025, operou 24.253.346 milhões de toneladas. Inaugurado há quase 50 anos, o atracadouro já recebeu R$ 74,5 bilhões em investimentos privados e conta, atualmente, com 90 empresas em funcionamento.

