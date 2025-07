Projeto pioneiro de geração de energia com etanol é apresentado ao Governo de Pernambuco

O projeto prevê alcançar até 600 MW de potência instalada utilizando etanol como combustível renovável (Foto: Divulgação)

A Suape Energia apresentou, nesta sexta-feira (4), os avanços no projeto de geração de energia com o etanol a representantes do Governo do Pernambuco. Atualmente em fase de testes na usina Suape II, localizada no Cabo de Santo Agostinho, a iniciativa é pioneira no país e tem potencial para posicionar Pernambuco como referência nacional em inovação energética e soluções sustentáveis.

Durante a visita, os representantes do governo estadual conheceram detalhes técnicos da planta piloto, desenvolvida em parceria com a multinacional Wärtsilä. O projeto prevê alcançar até 600 MW de potência instalada utilizando etanol como combustível renovável.

Participaram da visita técnica, o Secretário Executivo de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Sá, e o Superintendente de Energia do Estado, José Carlos Medeiros Leite.

A expectativa da Suape Energia é que, com a validação técnica, o projeto receba o apoio institucional para suas próximas etapas. O que inclui, segundo a empresa, a possibilidade de uma visita da governadora Raquel Lyra para reforçar o compromisso do governo com a transição energética e a descarbonização da matriz elétrica do país.